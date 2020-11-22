بسبب تأخر مشروع ’’سد ديالى’’.. فقدان مليار متر مكعب من المياه سنوياً بمحافظة واحدة

2020/11/22 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الأحد، (22 تشرين الثاني، 2020)، للاستفادة من السيول المتدفقة من إيران، فيما طالب بإنشاء سد في المحافظة للحفاظ على كمية المياه المتدفقة في مواسم الشح.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السيول المتدفقة من الحدود العراقية- الإيرانية هي نهر آخر، يمكن أن تغطي احتياجات محافظة ديالى لمواسم متعددة سواء للأغراض الزراعية او لمحطات الاسالة لو تم استثمارها بشكل صحيح ضمن ما يطلق عليه بحصاد الامطار".

واضاف أن "الوديان الحدودية امتلأت بملايين الامتار المكعبة من المياه، يمكن استغلالها من خلال بناء سد في منطقة ترلساق او غيرها، كونها تتضمن اكبر الوديان الحدودية والاكثر قدرة على استيعاب السيول الموسمية"، مبينا أن "مشروع السد مطروح منذ عقود، لكنه لم ينفذ على ارض الواقع لأسباب غير معروفة".

واشار الكروي إلى أن "البلاد يمكن أن تخزن مليار متر مكعب من السيول في حال تم بناء سد عملاق لحصر المياه"، لافتا إلى أن "تلك المياه ستعيد احياء مئات الالاف من الدونمات وتعطي امل لعشرات القرى التي تعاني من مواسم جفاف حادة".

من جهته أكد علوان اللامي، وهو مزارع من اهالي القرى الحدودية شرق ديالى، أن "السيول اذا ما تم خزنها ستخلق الهلال الاخضر الممتد بين مندلي وقزانية وصولا الى الندا ومناطق اخرى وتعيد احياء أكثر من 300 الف دونم في اكثر اراضي العراق خصوبة".

وتابع اللامي خلال لحديثه لـ(بغداد اليوم)، إن " السيول ثروة لا تقدر بثمن وقادرة على جعل مناطق شرق ديالى اكبر منتج للمحاصيل الزراعية على مستوى البلاد"، مبينا أنه "من المؤسف أن تذهب المياه الى الوديان ويهدر الجزء الاكبر منها دون اي استفادة حقيقية".

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