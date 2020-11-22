رسمياً.. أمريكا تنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة

2020/11/22 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاحد (22 تشرين الثاني 2020)، رسميا من معاهدة الأجواء المفتوحة، بعد مرور 6 أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خروج بلاده من الاتفاقية.

وقال رئيس مركز الأمن الدولي بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي أرباتوف، إن "قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة كان متوقعا، ومن المهم لروسيا أن تحافظ على هذه الاتفاقية بمشاركة الدول الأوروبية".

وأضاف، أنه "يمكن لأي بلد أن ينسحب من المعاهدة بعد 6 أشهر من الإخطار الرسمي للشركاء، وهو ما فعله ترامب في 21 مايو المنصرم بإعلانه الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن قرار انسحاب بلاده من الاتفاقية هو نتيجة انتهاك روسيا لاستخدام شعار نظام الأجواء المفتوحة لدعم عقيدة روسية عدوانية جديدة تقضي باستهداف البنى التحتية الحساسة في الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام أسلحة تقليدية يتم التحكم فيها بدقة.

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