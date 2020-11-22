محافظ النجف : بيان وزارة التربية حول الدوام الرسمي غير منصف ولن يتم الالتزام به في المحافظة

2020/11/22 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/اعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري عدم الالتزام ببرنامج الدوام المعلن من قبل وزارة التربية للعام الدراسي الجديد للمراحلة الدراسية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية لأسباب ميدانية مختلفة .وقال الياسري في توضيح له، ان " بيان الوزارة المعلن لم يكن دقيقا وغير منصف لمختلف المراحل الدراسية، بالخصوص للمرحلة الابتدائية ".واشار الى تشكيل لجنة تربوية تخصصية ، ستعقد اجتماعا موسعا لتحديد برنامج دوام خاص بالمحافظة للمراحل الثلاث.واضاف :" ان الدوام يوما واحدا في الاسبوع غير منصف وسيربك الوضع التعليمي والتربوي ، بالاخص للمرحلة الابتدائية ، خاصة في المناطق الفقيرة والنائية التي سيكون من الصعب على ابنائها التعلم عن بعد او عن طريق التعلم الالكتروني للافتقار الى مستلزمات تلك المشاريع التربوية على ارض الواقع".وتابع :" ابلغنا مديرية التربية باعداد دراسة مفصلة وكاملة لتغيير طبيعة الدوام الرسمي وتوقيتاته بالنسبة للمراحل الثلاث بكل فروعها ،وكذلك المدارس الاهلية عن طريق لجنة تخصصية لتقرر آلية الدوام "./انتهى

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