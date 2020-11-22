العمل تعفي دور الحضانة الاهلية من الغرامات المترتبة عليها اثناء التظاهرات وجائحة كورونا

2020/11/22 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعفـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دور الحضانة الأهلية من الغرامات المترتبة عليها للمدة من ٢٥-١٠-٢٠١٩ الى ١٧-٣-٢٠٢٠ بسبب الوضع الامني الذي مر به العراق بالتزامن مع انطلاق التظاهرات الامر الذي ادى الى ايقاف العمل في تلك الدور.كما اعفت الوزارة / حسب بيان لها / دور الحضانة الاهلية من الغرامات التأخيرية المترتبة بذمتها للمدة من ١٨-٣-٢٠٢٠ ولغاية ١-٧-٢٠٢٠ بسبب تفشي جائحة كورونا التي ادت الى توقف تام في عمل الدور وعدد من المؤسسات.وجاءت قرارات الاعفاء من قبل مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٧-٢٠٢٠ وتم الإيعاز الى قسم جباية الاشتراكات بالعمل بموجبها في خطوة تهدف الى دعم القطاع الخاص وتوجيه عمله بشكل يضمن حقوقه والواجبات المترتبة عليه./انتهى3

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