وزارة الموارد حول موجة الامطار والسيول: وضع السدود تحت السيطرة

2020/11/22 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الموارد المائية، أن وضع السدود تحت السيطرة، وجاهزة لاستقبال أيَّة كميات إضافية من المياه.

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عوني ذياب قال في تصريحات صحفية، إن السيول غطَّت أغلبَ مناطق ديالى وبعض الوديان التي تحد العراق من الجانب الشرقي مع إيران ويتم استقبال المياه في هور الشويجة في واسط.

وأضاف، أن وضع السدود في العراق ممتاز وآمن، لافتا الى أن الوزارة استعدت جيدا لمواجهة السيول والأمطار بناءً على توقعات الأنواء الجوية.

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