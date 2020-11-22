الجبير: نتعامل مع أي رئيس أميركي كصديق سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا

2020/11/22 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قال في مقابلة صحافية إنّ المملكة تتعامل مع رئيس الولايات المتحدة “كصديق سواء كان جمهوريا أو ديموقراطيا.

وتابع الجبير الذي كان سفيرا للمملكة في الولايات المتحدة ووزيرا للخارجية ان بلاده تتعامل مع الرؤساء بمجرد توليهم مناصبهم ولديها مصالح ضخمة مع الولايات المتحدة، مستبعدا أن يكون هناك تغيير كبير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية تجاه السعودية بعد أن يتولى جو بايدن المنصب في العشرين من كانون الثاني المقبل.

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