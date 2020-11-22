2020/11/22 | 13:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي .. يوجه بتوزيع رواتب شهر تشرين الثاني لجميع المؤسسات) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي .. يوجه بتوزيع رواتب شهر تشرين الثاني لجميع المؤسسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).