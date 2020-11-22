إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 12 مليوناً

2020/11/22 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 12 مليوناً و51 ألفاً و253 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 255 ألفاً و588 حالة.

وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز الصادر، اليوم الأحد، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل ألف و291 حالة وفاة جديدة و155 ألفاً و377 حالة إصابة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 34 ألفاً و287 حالة.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي تكساس في الصدارة بمليون و117 ألفاً و583 حالة، تليها كاليفورنيا وفلوريدا ثم إلينوي رابعة ونيويورك في المرتبة الخامسة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن أنه بحلول نهاية العام ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد وصلت إلى 320 ألف حالة تصل إلى 440 ألف بحلول الأول من مارس(آذار) 2021.

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