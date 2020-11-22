2020/11/22 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة صلاح الدين الأحد، الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل عشرة أشخاص في هجوم جهادي فيما استنكر البعض عجز القوات العراقية عن القضاء على الخلايا السرية لتنظيم الدولة الإسلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إخفاقات متكررة في محاربة الإرهاب".. تساؤلات بعد هجوم داعش في شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إخفاقات متكررة في محاربة الإرهاب".. تساؤلات بعد هجوم داعش في شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).