اربيل تحبط عملية نقل عملة مزيفة إلى كربلاء

2020/11/22 | 14:03 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت شرطة محافظة اربيل ضبط أكثر من 10 ملايين دينار مزيفة بحوزة ثلاثة اشخاص.وقالت الشرطة في بيان ان قسم مكافحة الجريمة مكتب شقلاوة القى القبض على ثلاثة اشخاص من القومية العربية وضبطت بحوزتهم 10 ملايين، و39 الف دينار مزيفة.واضاف البيان ان المتهمين الثلاثة من سكنة محافظة كربلاء، واعترفوا خلال التحقيقات انهم اشتروا العملة المزيفة من محافظة السليمانية، وكانوا يرومون صرفها في اسواق كربلاء المحلية.وتابع البيان انه فتح ملف تحقيقي لهم، وتم ايداعهم الحبس بأمر قضائي و وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي.

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