أسعار أولية للجرعة الواحدة من لقاح ’مودرنا’ المضاد لكورونا

2020/11/22 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى شركة "مودرنا" الأميركية لبيع

لقاحها ضد فيروس كورونا بما يتراوح بين

25 و37 دولارا للجرعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"

ستيفان بانسل في تصريح لصحيفة "فيلت أم

سونتاغ" الألمانية ، إن "ه

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