برشلونة يحرم مانشستر يونايتد من صفقة قياسية

2020/11/22 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد،

عن أحد كواليس الميركاتو الصيفي الماضي

لمانشستر يونايتد.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن

يونايتد طارد أنسو فاتي، نجم برشلونة،

بأكثر من عرض في الميركاتو الصيفي

الم

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