رئيس كتلة نيابية: المصارف الأهلية تحصل على 190 مليون دولار سنوياً دون إنتاج يذكر

2020/11/22 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة النهج الوطني النيابية،

عمار طعمة، اليوم الأحد، إن المصارف

الأهلية تحصل على 190 مليون دولار سنوياً

دون انتاج يذكر.

وذكر طعمة في بيان صحفي أنه "مع اشتداد

حدة الأزمة المالية وتفاقم اثارها

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