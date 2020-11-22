استقدام مسؤول سابق للتحقيق بناء على شكوى برلمانية

2020/11/22 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة، صدور أمر استقدام بحق مدير عام سابق لصحَّة محافظة الديوانية، على خلفية شكوى مقدمة من قبل أحد أعضاء مجلس النواب.



وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 تشرين الثاني 2020)، أن "محكمة الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمراً باستقدام مديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة الديوانيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

واوضح البيان، أن "الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدَّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب تضمَّنت شبهة ارتكاب مُخالفاتٍ لمعاملات شراءٍ مُخالفةٍ للضوابط، فضلاً عن مخالفاتٍ أخرى وردت في الشكوى المُقدَّمة".

وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة"

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