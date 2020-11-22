2020/11/22 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز ـ بغدادانخفض مؤشر البورصة في اول جلسات الاسبوع، الاحد، بنسبة 0.29%.
وجرى خلال الجلسة تداول 515,5 مليون سهم بقيمة 597,1 مليون دينار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض مؤشر البورصة بنسبة 0.29%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجرى خلال الجلسة تداول 515,5 مليون سهم بقيمة 597,1 مليون دينار.
وكانت شركة مصرف سومر التجاري في مقدمة الشركات الخاسرة بعد انخفاض قيمة اسهمها بنسبة 2.44%.
فيما ارتفعت اسهم 7 شركات تقدمها اسهم مصرف العطاء الاسلامي بـ6.67% واسهم مصرف الائتمان بـ2.56%.
بدورهم، باع المستثمرون الاجانب 213 مليون سهم بقيمة 85 مليون دينار بعد تنفيذ سبع صفقات على اسهم شركتين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض مؤشر البورصة بنسبة 0.29%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنخفاض مؤشر البورصة بنسبة 0.29%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).