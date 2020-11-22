2020/11/22 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادانخفض مؤشر البورصة في اول جلسات الاسبوع، الاحد، بنسبة 0.29%.

وجرى خلال الجلسة تداول 515,5 مليون سهم بقيمة 597,1 مليون دينار.





وكانت شركة مصرف سومر التجاري في مقدمة الشركات الخاسرة بعد انخفاض قيمة اسهمها بنسبة 2.44%.

فيما ارتفعت اسهم 7 شركات تقدمها اسهم مصرف العطاء الاسلامي بـ6.67% واسهم مصرف الائتمان بـ2.56%.

بدورهم، باع المستثمرون الاجانب 213 مليون سهم بقيمة 85 مليون دينار بعد تنفيذ سبع صفقات على اسهم شركتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض مؤشر البورصة بنسبة 0.29%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنخفاض مؤشر البورصة بنسبة 0.29%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).