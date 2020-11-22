الاتصالات تعلن عن قرارات مهمة لتحسين خدمة الإنترنت

2020/11/22 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغدادأعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، عن اتخاذ قرارات عدة لتحسين خدمة الإنترنت في البلاد، مؤكدة الانتهاء من تقديم أكثر من 30 عرضاً لوزارات الدولة وهيئاتها، فيما أشارت إلى أنها وصلت لمرحلة 95 بالمئة في مجال ربط البنى التحتية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة للوزارة، أسامة الهماشي في حوار تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان”الوزارة اتخذت قرارات مهمة بخصوص تحسين خدمة الإنترنت، منها زيادة السعات الداخلة للعراق، نتيجة تخفيض الأسعار مقابل زيادة الأسعار للشركات المزودة للخدمة”.

وأضاف، أن “من بين الإجراءات اتخاذ خطوات عملية منها إطلاق ftth لـ 16 zone في العراق لـ14 محافظة، فضلاً عن منطقتي الكرخ والرصافة في محافظة بغداد”، مشيراً إلى أن “ذلك أُعلن عبر مناقصة عامة وسوف يكون هناك تحسين لخدمة الإنترنت على وفق معايير وشروط تضمن وصول الخدمة لجميع المواطنين”.

وأكد الهماشي أن “الوزارة عملت منذ تكليفها على الترويج والتحضير لبرامج الأتمتة”، لافتاً إلى أن “خطة الوزارة بخصوص الموارد البشرية كانت شاملة، وقدمت عروضاً فنية وتجارية عدة”.

وأشار إلى أن “وزارة الاتصالات انتهت من تقديم أكثر من 30 عرضاً لوزارات الدولة وهيئاتها، وتوصلت لمراحل متقدمة مع بعض الوزارات بتقديم عروض فنية وتجارية”، مضيفاً أنها “حالياً بصدد التعاقد مع وزارتين أو ثلاث وزارات، بينها وزارة الكهرباء وستكون هناك خطوات ملموسة في هذا المجال”.

وتابع الهماشي، أن “وزارة الاتصالات وصلت لمرحلة 95% في مجال ربط البنى التحتية ، فيما وصلت في مجال البرمجيات الى تقديم العروض والتعاقدات الرسمية”.

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