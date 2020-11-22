المالية النيابية: عدم ارسال الموازنة خلال الشهر الجاري سيتسبب بتاخير الرواتب

2020/11/22 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادحذرت اللجنة المالية النيابية، الاحد، الحكومة من تداعيات عدم ارسال موازنة 2021 خلال الشهر الجاري، مبينة ان عدم ارسالها سيتسبب في تاخير رواتب كانون الثاني.

وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله في حديث صحفي، ان “الحكومة متلكئة لغاية الان في ارسال مسودة قانون 2021 ما يتسبب في تداعيات اقتصادية على العراق”.

وأضاف عبد الله، ان “تاخير ارسال الموازنة سيخلق ازمة في سداد رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني والاشهر المقبلة وعليها واثارة الراي العام”.

واشار الى ان “الموازنة يجب ان تتضمن حلولا اقتصادية عاجلة لازمة الرواتب فضلا عن اتفاقية اقليم كردستان ويجاد مصادر تمويل غير نفطية”.

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