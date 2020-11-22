أتلتيكو مدريد يُسقط برشلونة بفوز شاق

2020/11/22 | 14:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة بهدف دون رد في لقاء جمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

البارسا دخل المباراة بقوة وكان على وشك التقدم بهدف مبكر غير أن تسديدة الفرنسي أنطوان جريزمان علت العارضة بقليل.

رد فعل أصحاب الأرض لم يتأخر بتسديدة قوية من ساؤول نيجيز لكن الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن كان في الموعد وأبعد الكرة عن مرماه في الدقيقة الخامسة.

وعرفت الدقيقة 11 تسديدة قوية من ماركوس يورينتي في القائم الأيسر لتير شتيجن، قبل أن يتصدى السلوفيني يان أوبلاك لتسديدة من ليونيل ميسي، في الدقيقة 41، في الزاوية الضيقة، بعدما تلقى الارجنتيني تمريرة متقنة من زميله جوردي ألبا على الجبهة اليسرى، من بين قدمي لاعب الروخي بلانكوس.

وفي الوقت المبدد من الشوط الأول، غير البلجيكي يانيك كاراسكو بياض النتيجة بهدف مباغت بعدما استغل تقدم الحارس تير شتيجن بشكل خاطئ إلى حدود منتصف الملعب ليضع الكرة في المرمى الخالي.

وعرفت الدقيقة 61 خروج جيرارد بيكيه من صفوف برشلونة بداعي الإصابة، لتبقى الأمور على حالها في اللقاء حتى صافرة النهاية.

نتيجة ترفع رصيد الأتليتي للنقطة 20 في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المرتبة العاشرة.

PUKmedia وكالات‌

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