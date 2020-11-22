2020/11/22 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انطلقت اليوم الاحد، اختبارات الطلبة الموهوبين في العراق، “ألكترونيًا” وبالتعاون مع شركة ايرثلنك.

وحددت وزارة التربية في وقت سابق، الـ22 تشرين الثاني الجاري، موعدًا للاختبار التشخيصي الأول للطلبة الموهوبين.

ونشر وزير التربية علي حميد مخلف على حسابه في فيسبوك، توزيع الوجبات وقاعات الامتحان التنافسي.

وحددت وزارة التربية، مواعيد أداء الاختبار التشخيصي الأول الالكتروني للتلاميذ و الطلبة المتقدمين الى مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2020 – 2021 ، حيث تم تقسيم اعداد طلبة الرابع الابتدائي المتقدمين الى وجبتين، اذ سيكون اختبار الوجبة الأولى الكترونياً من الساعة (8 الى 9) صباحا، في القاعات التي تحمل الأرقام من (1 الى 40) ، عدا طلبة محافظة ميسان ستؤدي الوجبة الأولى الامتحان في قاعة (ميسان رقم 1)”.

وأشار البيان الى ان الوجبة الثانية من طلبة الرابع الابتدائي المتقدمين الى اختبار الموهوبين سيؤدون الاختبار من الساعة (9 الى 10) صباحا في القاعات من (41 الى 80) , عدا طلبة محافظة ميسان سيؤدون الاختبار في قاعة (ميسان رقم 2) .

وتابع ان ، طلبة الصف الأول المتوسط المتقدمين لاختبارات الموهوبين سيؤدون اختبارهم جميعا من الساعة (10 الى 11) صباحا .

وفي ختام البيان أعربت وزارة التربية عن شكرها الى شركة (ايرثلنك) وجميع الجهات الداعمة لهذه الاختبارات الالكترونية لماقدموه من تسهيلات في مجال الانترنيت من اجل إنجاح هذه التجربة العلمية الفريدة .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اختبارات “تشخيص الموهوبين” لطلبة العراق ألكترونيًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اختبارات “تشخيص الموهوبين” لطلبة العراق ألكترونيًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).