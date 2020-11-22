العمل تعفي الحضانات الأهلية من الغرامات أثناء التظاهرات وجائحة كورونا

2020/11/22 | 14:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعفـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،اليوم الأحد، دور الحضانة الأهلية من الغرامات المترتبة عليها بالتزامن مع تظاهرات تشرين الأول للعام الماضي وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا التي أدَّت إلى توقفٍ تامٍ في عمل الدور وعددٍ من المؤسسات.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غعفت دور الحضانة الأهلية من الغرامات المترتبة عليها للمدة من ٢٥-١٠-٢٠١٩ الى ١٧-٣-٢٠٢٠ بسبب الوضع الأمني الذي مرَّ به العراق بالتزامن مع انطلاق التظاهرات ؛ الأمر الذي أدى إلى ايقاف العمل في تلك الدور".

وأضاف ،أن "الوزارة أعفت ذات دور الحضانة الأهلية من الغرامات التأخيرية المترتبة بذمتها للمدة من ١٨-٣-٢٠٢٠ لغاية ١-٧-٢٠٢٠ بسبب تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى توقف تام في عمل الدور وعددٍ من المؤسسات".

وتابع البيان ،أن " قرارات الإعفاء جاءت من قبل مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٧-٢٠٢٠ وتم الإيعاز الى قسم جباية الاشتراكات بالعمل بموجبها في خطوة تهدف الى دعم القطاع الخاص وتوجيه عمله بشكل يضمن حقوقه والواجبات المترتبة عليه".

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