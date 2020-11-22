وزير الزراعة ومستشار الأمن القومي يناقشان فتح منفذي كمارك في ديالى وصلاح الدين

2020/11/22 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، وزير الزراعة، المهندس محمد كريم.

وناقش الأعرجي مع وزير الزراعة، السبل الكفيلة بحماية المنتوج العراقي، ودراسة فتح منفذي گمارك في محافظتي ديالى وصلاح الدين، لحماية المنتوج المحلي وزيادة المدخولات المالية .





وأشار الأعرجي الى أن لدى الحكومة خططا تعمل عليها لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وحماية المنتج، وأن مستشارية الأمن القومي وضعت ضمن مهامها العمل على كل ما من شأنه أن يحمي ثروات العراق ويعزز اقتصاده الوطني.





يتبع.



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