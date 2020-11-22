ضبط موقعين واربع عجلات لتهريب النفط في ثلاث محافظات

2020/11/22 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ضيطت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة موقعين للمتاجرة وتهريب النفط بمحافظتي كركوك وبغداد.وذكرت في بيان: انه وجدت بداخل الموقعين خزانات مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية .واضاف : تم ضبط 4 عجلات اثنتان منها صهاريج في محافظتي بغداد و ذي قار والقبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وذلك لمخالفتها الاجراءات القانونية والرسمية في عملية نقل المنتوج النفطي .واشار البيان الى ضبط المبرزات بصورة رسمية وتسليمها الى الجهات المختصة ضمن قواطع المسؤولية./انتهى3

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