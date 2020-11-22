الخارجية الكويتية تعلن التعرف على رفات 7 مفقودين كويتيين

2020/11/22 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، التعرف على رفات 7 مفقودين كويتيين ضمن الدفعة التي تسلمتها الكويت في أيلول الماضي، وضمت رفات 21 شخصاً عثر عليهم في بادية السماوة بالعراق.ونقلت صحيفة / الرأي/ الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن : السلطات المختصة أنهت إجراءات عملية التعرف على الرفات باستخدام تحليل الحمض النووي، وأن التعرف جار على رفات الآخرين، وستعلن النتائج فور اعتمادها".واضاف :" ان الرفات تعود لكويتيين ، ستة منهم سبق لذويهم ان حصلوا على احكام قضائية تفيد بوفاتهم واسير آخر لم يتقدم ذووه لاصدار حكم له".وبين المصدر :" ان عملية الاستعراف أو التعرف على الرفات تعتبر عملية معقدة وتحتاج إلى دقة ووقت لاستخلاص الحمض النووي من الرفات ومطابقته مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للتحقق من النتائج وتحديد هوية الرفات، الأمر الذي تسبب بتأخر إعلان نتائج الفحص".وسبق أن أعلن مسؤولون في العراق والكويت قبل عدة أشهر العثور على رفات في بادية السماوة تعود لمواطنين كويتيين فقدوا خلال حرب الخليج في تسعينات القرن الماضي.وأشارت تقارير كويتية قبل عدة أشهر إلى أن عدد الأسرى والمفقودين إبان الغزو العراقي لبلدهم قدر بنحو 600 مفقود آنذاك، حيث توالت الاكتشافات لرفاتهم حتى وصل عدد من تم كشف هوياتهم إلى أكثر من 300./ انتهى3

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