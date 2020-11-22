النزاهة: استقدام مدير عام سابق لصحة الديوانية

2020/11/22 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الأحد، عن صدور أمر استقدامٍ لمديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة محافظة الديوانيَّـة؛ مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القرار، بحسب بيان للهيئة تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن “قاضي محكمة […]

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