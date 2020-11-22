2020/11/22 | 14:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى_اين]اعلنت وزارة الداخلية ، الاحد، القبض على 5 أرهابيين ضمن مايسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة بداعش في نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. القبض على 5 أرهابيين ضمن مايسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة بداعش ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. القبض على 5 أرهابيين ضمن مايسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة بداعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).