القضاء الأعلى والداخلية يبحثان التعاون في مكافحة الجريمة

2020/11/22 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث مجلس القضاء الأعلى، مع وزارة الداخلية، اليوم الاحد، التعاون المشترك في في مكافحة الجريمة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم، وزير الداخلية عثمان الغانمي وعدد من المدراء والضباط في وزارة الداخلية”.وأضاف، انه “بحث الجانبين التعاون المشترك بين القضاء ووزارة الداخلية …

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