التربية تحدد موعد نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي

2020/11/22 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت وزارة التربية، موعد إعلان نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي.وذكر مكتب وزارة التربية في تصريح صحفي، ان نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي بفرعيه “العلمي (الاحيائي ، التطبيقي)، والأدبي”، ستعلن خلال الأسبوع الحالي.وأعربت الوزارة، عن “تمنياتها بالنجاح للطلبة في اكمال مسيرتهم التعليمية”.

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