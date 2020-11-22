القبض على 4 أشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني في بابل

2020/11/22 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، القبض على 4 أشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني في محافظة بابل.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزه تمكنت من إلقاء القبض وفق أوامر قضائية على أربعة أشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني على منصة الفيسبوك عبر سرقة حسابات النساء بهدف المساومة مقابل مبالغ …

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