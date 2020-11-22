"أفكر في الهجرة".. المحاكم العسكرية تحطم آمال متظاهري لبنان

2020/11/22 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان خلدون جابر يشارك في مظاهرة مناهضة للحكومة بالقرب من القصر الرئاسي خارج بيروت في نوفمبر الماضي، عندما اقترب عدد من رجال المخابرات اللبنانية في ملابس مدنية واقتادوه بعيدا عنوة.

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