2020/11/22 | 14:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ لمديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة محافظة الديوانيَّـة؛ مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب.

وقالت الهيئة في بيان إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القرار، أفادت بإصدار السيّد قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام مديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة الديوانيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.

وأضاف البيان، أن “الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدَّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب تضمَّنت شبهة ارتكاب مُخالفاتٍ لمعاملات شراءٍ مُخالفةٍ للضوابط، فضلاً عن مخالفاتٍ أخرى وردت في الشكوى المُقدَّمة”.

وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: استقـدام مديـر عام سابـق لصحـة الديوانيــة على خلفية شكوى أحد النواب 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقـدام مديـر عام سابـق لصحـة الديوانيــة على خلفية شكوى أحد النواب) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقـدام مديـر عام سابـق لصحـة الديوانيــة على خلفية شكوى أحد النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).