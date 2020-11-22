"آسك" يفوز بالجائزة الاولى لمهرجان الافلام الوثائقية في تشيلي

2020/11/22 | 14:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد فيلم "آسك" للمخرج الايراني "مهدي زمانبور كياسري"، الجائزة الاولى للافلام الطويلة لمهرجان "اريكا نايتفا" الوثائقي في تشيلي.

وبحسب رأي لجنة تحكيم المهرجان التشيلي للافلام الوثائقية، فقد فاز الفيلم الوثائقي "آسك" لمخرجه الايراني من اهالي محافظة مازندران (شمال)، مهدي زمانبور كياسري، بلقب أفضل الافلام الطويلة لهذا الحدث السينمائي الدولي.

يذكر ان مهرجان "اريكا ناتيفا" التشيلي للافلام الوثائقية بدأ واختتم فعاليته خلال الفترة من 6 لغاية 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ويهدف الى اطلاع الاطفال والناشئة في هذا البلد على تراث وثقافة وطقوس وطبيعة الدول المشاركة من انحاء العالم، وذلك بلغة الحقيقة المتمثلة في السينما الوثائقية؛ حيث اختير فيلم "أسك" الايراني الوثائقي لنيل الجائزة الاولى للافلام الطويلة في هذا المهرجان.

کما سبق لفيلم "آسك" حصوله على جوائز دولية خلال مهرجانات وثائقية في كل من تركيا واستونيا واميركا والمانيا وصربيا الى جانب الجائزة الوطنية والدولية لمهرجان سينما الحقيقة في ايران.

PUKmedia متابعة‌

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