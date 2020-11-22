أمين بغداد يؤكد انحسار مياه الامطار بشكل كلي من شوارع بغداد

2020/11/22 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أمين بغداد علاء معن، انحسار مياه الامطار بشكل كامل من شوارع بغداد وعودة الحركة إلى طبيعتها في العاصمة.

وأكد معن أن التعامل مع مسألة غرق الشوارع كان سريعا عبر استنفار كافة الجهود البلدية بإسناد قيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي، مشيرا إلى عدم وجود أية مظاهر لغرق شوارع بغداد بعد انحسار مياه الامطار منذ ساعات قليلة، فضلا على السيطرة على المياه في مدينة الصدر.

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