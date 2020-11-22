صدور حكمين بالحبس الشديد بحق مسؤولين سابقين في محافظة كركوك

2020/11/22 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ بحق مسؤولين سابقين في محافظة كركوك على خلفية قضايا ألحقت الضرر بأموال الدولة.

الهيئة أكدت في بيان أن محكمة جنايات كركوك أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ بحق مدير عام تربية كركوك السابق، وحكما آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق ومدير القسم القانوني، على خلفية القضايا المتمثلة بإلحاق الضرر العمدي في المال العام عبر ارتكاب مخالفات وفساد يخص لجان المشتريات والمغالاة بالأسعار، وعقد مساطحة خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ.

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