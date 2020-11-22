القضاء والداخلية يتفقان على التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والجريمة

2020/11/22 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير الداخلية عثمان الغانمي التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات المشتركة.

زيدان والغانمي ناقشا خلال الاجتماع تفعيل أوامر القاء القبض على المطلوبين، إضافة الى ملفي مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها.

وحضر الاجتماع رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس محكمة استئناف الكرخ، الى جانب وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وعدد من القادة والشخصيات.

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