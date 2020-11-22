أقمار اصطناعية صغيرة فرنسية الصنع لمراقبة المحيطات من الفضاء 

2020/11/22 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت شركة فرنسية في المدار أخيرا قمرين اصطناعيين صغيرين للغاية، قادرين على رصد وجود سفن "غير متعاونة"، من أجل مكافحة الصيد غير القانوني والتلوث والقرصنة.

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