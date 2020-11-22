2020/11/22 | 15:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي ان ايران قدمت طلبا للعراق لشراء محصول الشعير العراقي.وأكد الخفاجي أن ثلاث دول وهي ايران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم اسعاراً أنسب من غيرها،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تقدم طلبا لشراء الشعير العراقي 7 SKY TV.

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