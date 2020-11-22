2020/11/22 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – دعا رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، الأحد، الحكومة إلى متابعة مصادر الإيرادات غير النفطية، فيما أكد انها توفر أموالًا طائلة لخزينة الدولة وتسدد معظم رواتب الموظفين.وقال طعمة، في مؤتمر صحفي تابعته “المركز الخبري الوطني”، إنه “مع اشتداد حدة الأزمة المالية وتفاقم اثارها على الاقتصاد الوطني الى الحد الذي يهدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس كتلة برلمانية يدعو الحكومة لمتابعة مصادر الإيرادات غير النفطية: توفر أموالاً طائلة المركز الخبري الوطني.

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