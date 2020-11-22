التجارة: الملاكات الفنية بشركة المعارض تستنفر جهودها لافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب

2020/11/22 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، ان الملاكات الفنية التابعة للشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، تعمل على قدم وساق استعدادا لافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب الذي تنظمه مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون.وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إن “المعرض سيقام […]

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