2020/11/22 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق سراح محافظ الديوانية الأسبق بعد أقل من 24 ساعة على اعتقاله المركز الخبري الوطني.

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