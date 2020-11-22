مدير المرور يصدر توجيهاً جديداً: استثناء فئات من ’الحجز الإلكتروني’

2020/11/22 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت مدير المرور العامة، الأحد، توجيها جديدا حول معاملات السائقين في بغداد والمحافظات.



وقال مدير المرور العام اللواء طارق حسين، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم التوجيه بعدم شمول المراجعين لإكمال معاملات (تجديد السنوية، فقدان السنوية، تجديد اجازة السوق، فقدان اجازة السوق) بالحجز الإلكتروني".

وأكد، أن "بإمكان المواطنين الذين لديهم معاملة تجديد أو فقدان (سنوية مركبة أو إجازة سوق) المراجعة في أي يوم لإكمال معاملاتهم في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات".

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