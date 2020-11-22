"قسد" تعتقل 5 إرهابيين في ريف دير الزور

2020/11/22 | 15:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 5 "إرهابيين " في ريف دير الزور وضبطت بحوزتهم كمية من الذخائر والمعدات الفنية.

وبحسب المعلومات التي نشرها المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان اطلع عليه PUKmedia اليوم الاحد،، فإن الوحدات الخاصة وفي عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي، نفذّت عمليتين متزامنتين في منطقتي الحرجة والعزبة بريف دير الزور.

وأشار البيان إلى أنه نتج عن العمليتين إلقاء القبض على 5 "إرهابيين"، وضبط كمية من الذخائر والمعدات الفنية.

ولم يوضح المركز الإعلامي الجهة التي ينتمي لها الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم.

PUKmedia المركز الاعلامي لقسد‌

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