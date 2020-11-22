الإمارات تعلن اكتشافات نفطية جديدة تقدر بـ24 مليار برميل

2020/11/22 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات، اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

واعتمد المجلس الأعلى للبترول، الأحد، خطة عمل "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم، خلال السنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وتعتزم "أدنوك" من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025 عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.

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