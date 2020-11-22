2020/11/22 | 15:19 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 22 نوفمبر 2020 | 03:15 مساءً | عدد القراءات : 5

السيول الإيرانية تملأُ وديان ديالى ومصادر التخزين غائبة

اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى يوم الاحد إمتلاء 7 وديان في نواحي مندلي وقزانية الحدوديتين مع ايران مجدداً، مطالبا بانشاء سدود في الناحيتين لخزن المياه لانعاش الواقع الزراعي وتخزين المياه للاغراض البشرية المتعددة.

وقال مدير ناحية قزانية ومدير مندلي وكالةً مازن اكرم الخزاعي، ان موجات هائلة من السيول تدفقت نحو مندلي وقزانية وغمرت 7 وديان اثنان منها في قزانية و5 اخرى في مندلي دون اي اضرار او حوادث غرق للقرى الزراعية او الاراضي الزراعية الاخرى.

واشار الى عدم الاستفادة الفعلية والعملية من السيول الايرانية سنويا على مدار السنوات الطويلة الماضية بسبب خروج سدي قزانية ومندلي عن الخدمة بسبب الترسبات الطينية والطمر جراء غياب عمليات الصيانة والكري منذ فترات طويلة.

ودعا مدير قزانية الى انشاء سدين في مندلي وقزانية لاستيعاب موجات السيول والامطار المتدفقة من حدود ايران والاستفادة منها كخزين مائي استراتيجي، لافتا الى ان وزارة الموارد المائية والهيئة العامة للسدود ارسلت فرق كشف لتحديد مواقع السدين في وادي النفط في مندلي ومنطقة "توساق" في قزانية الا ان اي خطوات عملية لم تبدا حتى الان.

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