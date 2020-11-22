كلمة مرتقبة لبلاسخارات بمجلس الأمن تخص التطورات الاخيرة في العراق

2020/11/22 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، أن ممثلة البعثة، جينين بلاسخارت ستلقي كلمة في مجلس الأمن تخص التطورات الاخيرة في العراق.

وذكرت البعثة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن"الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، ستقدم إحاطةً في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الثلاثاء، 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)".

وأضاف البيان، أن "بث الجلسة سيتم مباشرةً على الموقع http://webtv.un.org/".

وبالإمكان الاطلاع على آخر تقرير قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في العراق عبر الرابط: https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1046&Itemid=571&lang=ar

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