قيادي تركماني: مدير مفوضية انتخابات كركوك ’’حزبي ومتهم بالتزوير’’

2020/11/22 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، جاسم محمد جعفر البياتي، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، إن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك ’’حزبي ومتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية والمحلية في الدورات السابقة’’، وفقا لقوله.

وذكر البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "مدير مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك شخص متحزب ينتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتالي نتخوف من تكرار عمليات تزوير الانتخابات لصالح الكرد في المحافظة على حساب المكونات الأخرى".

واضاف، أن "المدير ايضاً متهم بتزوير الانتخابات لصالح الكرد منذ عام 2010"، مبيناً أن "هناك محاولات لتغييره بشخص مستقل حتى وإن كان كردياً، لكن شرط أن لا يكون متحزباً".

وبين، أن "الإبقاء على الشخصية الحالية يعني أن هناك ضغطاً كردياً على المفوضية العليا للانتخابات للابقاء علي المدير الحالي"، لافتاً إلى أن "هناك تحركاً باتجاه مجلس النواب ورئيس الوزراء من أجل استبدال المدير الحالي، لكن جميع الاسماء المطروحة حالياً متحزبة ايضا، وهذا ما لم نقبل به لذلك نصر على المستقل وإن كان من أي قومية".

وصادق البرلمان، على اعتماد 3 دوائر انتخابية بمحافظة كركوك شمالي البلاد، ضمن قانون الانتخابات.

وستتوزع دائرتين في قضائي "المركز شرقا" و"المركز وسط"، فيما الدائرة الثالثة في قضائي "الحويجة" و"الرياض" بالمحافظة.

وكان العرب والتركمان في كركوك يدعمون اعتماد 4 دوائر انتخابية بالمحافظة، بينما يدعم الأكراد 3.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المبكرة بالعراق، في 6 حزيران/يونيو 2021.

يشار الى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد فضل عدم الدخول بالانتخابات النيابية السابقة في كركوك، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة في تشرين الأول 2017، وسيطرة القوات الأتحادية عليها.

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