إيران تسجل 475 وفاة وأكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/22 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والعلاج الايرانية، اليوم الاحد، تسجيل 475 حالة وفاة وأكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية سیما سادات لاري، ان “سجلت 13 ألف و53 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 854 الفا و361 شخصا، …

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