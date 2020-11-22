المرور تستثني 4 فئات من الحجز الالكتروني

2020/11/22 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت مديرية المرور العامة، إستثناء 4 فئات من الحجز الالكتروني لإكمال المعاملات.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “وجهت بعدم شمول المراجعين لإكمال معاملات تجديد السنوية، وفقدان السنوية، تجديد إجازة السوق، وفقدان إجازة السوق، بالحجز الالكتروني”.

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