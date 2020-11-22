إستقدام مدير عام سابق لصحة الديوانية على خلفية شكوى أحد النواب

2020/11/22 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوزز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أمر استقدامٍ لمديرٍ عامٍّ سابقٍ لصحَّة محافظة الديوانيَّـة؛ مشيرة الى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شكوى مُقدّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام مديرٍ عامٍّ …

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