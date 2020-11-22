اعفاء الحضانات الأهلية من الغرامات المترتبة عليها أثناء التظاهرات وجائحة كورونا

2020/11/22 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعفـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دور الحضانة الأهلية من الغرامات المترتبة عليها للمدة من ٢٥-١٠-٢٠١٩ الى ١٧-٣-٢٠٢٠ بسبب الوضع الامني الذي شهده العراق بالتزامن مع انطلاق التظاهرات ما ادى الى ايقاف العمل في تلك الدور.وقررت الوزارة ، اعفاء ذات دور الحضانة الاهلية من الغرامات التأخيرية المترتبة بذمتها للمدة من ١٨-٣-٢٠٢٠ ولغاية ١-٧-٢٠٢٠ بسبب تفشي جائحة كورونا التي ادت الى توقف تام في عمل الدور وعدد من المؤسسات.وجاءت قرارات الاعفاء من قبل مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، وتم الإيعاز الى قسم جباية الاشتراكات بالعمل بموجبها في خطوة تهدف الى دعم القطاع الخاص بما يضمن حقوقه والواجبات المترتبة عليه./انتهى5

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