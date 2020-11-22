يونامي: بلاسخارت ستقدم احاطة بشأن تطورات العراق في مجلس الامن

2020/11/22 | 15:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة الامم المتحدة “يونامي“، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس–بلاسخارت، ستقدم احاطة بشأنتطورات العراق في مجلس الامن.

وذكرت المنظمة في بيان ان “الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس–بلاسخارت، ستقدم إحاطةً في جلسةمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الثلاثاء، 24 تشرين الثاني2020، ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)“.

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